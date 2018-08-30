В Череповецком районе "Волга" вылетела в кювет: пассажир получил травмы, водитель сбежал

30.08.2018 [Происшествия]

В Череповецком районе водитель "Волги" съехал в кювет и сбежал, оставив в салоне пострадавшего пассажира. ДТП произошло сегодня около 3 часов ночи на 34 км автодороги Череповец - Белозерск - Липин Бор.

- Неустановленный водитель, управляя технически исправной автомашиной ГАЗ-31105, двигаясь по прямому участку дороги совершил выезд на встречную полосу, допустил выезд на обочину, в результате не справился с управлением и совершил съезд в придорожный кювет левый по ходу движения, - сообщает отдел ГИБДД ОМВД России по Череповецкому району.

После ДТП водитель с места происшествия скрылся, бросив 19-летнего пассажира, который сидел на переднем сидении и получил повреждения. С диагнозом "сочетанная травма" юноша был доставлен в областную клиническую больницу Череповца.  

Фото: отдел ГИБДД ОМВД России по Череповецкому району.

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вологжанка Алена Андрюшина сделала положенную ей бесплатно операцию по удалению опухоли за свой счет
В Вологде сгорел расселенный дом, который купила родственница депутата гордумы
В Вологде после избиения 6-летнего мальчика возбудили уголовное дело о халатности органов опеки
В Бабаевском районе подростки били по голове 6-летнего ребенка в санатории "Каменная гора"
Уволенный из администрации Вологды Николай Дьяков стал директором школы № 14
С родителей будущих первоклассников школы № 3 в Вологде собрали деньги на ремонт кабинета
В Вологде задержали женщину, которая украла из банкомата 6900 рублей
Для ремонта Октябрьского моста в Вологде потребовалась еще одна экспертиза
Лицеем №32 в Вологде с сентября будет руководить новый директор
Строительство детсадов на Молодежной и Северной в Вологде: пять лет спустя
28.08.2018 [Общество]

С родителей будущих первоклассников школы № 3 в Вологде собрали деньги на ремонт кабинета

4597
7
29.08.2018 [Обзор Прессы]

Прерванная реставрация: почему отрасль, спасающая памятники культуры, сама готова развалиться

550
0
29.08.2018 [БлогоVO]

Малая архитектурная форма

1283
7

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде уволился начальник управления соцзащиты, опеки и попечительства Григорий Поляков
В Череповецком районе "Волга" вылетела в кювет: пассажир получил травмы, водитель сбежал
Власти Ярославской области высказались против строительства целлюлозного комбината под Череповцом
В Вологде суд закрыл уголовное дело о незаконных игровых автоматах, установленных в торговых центрах города
Череповчанка Елизавета Юрченко завоевала бронзу всероссийских соревнований по конному спорту
В Вологде неизвестные в масках несколько раз выстрелили в жителя Прилук
Птицефабрику «Шекснинский бройлер» отключили от газа из-за долга в 131 млн рублей
 
29.08.2018 [Общество]

Здание центра культуры "Красный угол"в Вологде передали молодежному центру "Гор.сom35"

1695
0
30.08.2018 [БлогоVO]

 Четырнадцать к четырем

575
0
29.08.2018 [Обзор Прессы]

Прерванная реставрация: почему отрасль, спасающая памятники культуры, сама готова развалиться

550
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика