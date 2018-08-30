В Череповецком районе "Волга" вылетела в кювет: пассажир получил травмы, водитель сбежал

В Череповецком районе водитель "Волги" съехал в кювет и сбежал, оставив в салоне пострадавшего пассажира. ДТП произошло сегодня около 3 часов ночи на 34 км автодороги Череповец - Белозерск - Липин Бор.

- Неустановленный водитель, управляя технически исправной автомашиной ГАЗ-31105, двигаясь по прямому участку дороги совершил выезд на встречную полосу, допустил выезд на обочину, в результате не справился с управлением и совершил съезд в придорожный кювет левый по ходу движения, - сообщает отдел ГИБДД ОМВД России по Череповецкому району.

После ДТП водитель с места происшествия скрылся, бросив 19-летнего пассажира, который сидел на переднем сидении и получил повреждения. С диагнозом "сочетанная травма" юноша был доставлен в областную клиническую больницу Череповца.