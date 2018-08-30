Власти Ярославской области высказались против строительства целлюлозного комбината под Череповцом

30.08.2018 [Общество]

Власти Ярославской области против строительства целлюлозного комбината под Череповцом. По их мнению, опасному химическому производству не место на берегу Рыбинского водохранилища, пишет Ярославский информационный портал.

«Строительство целлюлозного завода – это прежде всего, строительство опасного химического производства, в производственном процессе которого задействованы кислоты, фенолы, щелочи и другие химические вещества. Производство целлюлозы сопряжено с большим потреблением воды, объем забора воды составит 25 млн. куб. в год при планируемой производственной мощности целлюлозного завода более 1 млн тонн в год», - ответил директор департамента окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков жителю Череповца Алексею Кощееву.

В департаменте так же уточнили, что направили свою позицию о «нецелесообразности строительства целлюлозного завода на берегу Рыбинского водохранилища» в адрес администрации Череповецкого района.

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Тэги: целлюлозный комбинат

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