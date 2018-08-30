Власти Ярославской области высказались против строительства целлюлозного комбината под Череповцом
Власти Ярославской области против строительства целлюлозного комбината под Череповцом. По их мнению, опасному химическому производству не место на берегу Рыбинского водохранилища, пишет Ярославский информационный портал.
«Строительство целлюлозного завода – это прежде всего, строительство опасного химического производства, в производственном процессе которого задействованы кислоты, фенолы, щелочи и другие химические вещества. Производство целлюлозы сопряжено с большим потреблением воды, объем забора воды составит 25 млн. куб. в год при планируемой производственной мощности целлюлозного завода более 1 млн тонн в год», - ответил директор департамента окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков жителю Череповца Алексею Кощееву.
В департаменте так же уточнили, что направили свою позицию о «нецелесообразности строительства целлюлозного завода на берегу Рыбинского водохранилища» в адрес администрации Череповецкого района.
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