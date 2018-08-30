В Вологде суд закрыл уголовное дело о незаконных игровых автоматах, установленных в торговых центрах города

30.08.2018 [Происшествия]

Вологодский городской суд закрыл уголовные дела, возбужденные в отношении четырех мужчин, которые незаконно установили игровые автоматы в Вологде и трех районах области. Каждый из них в качестве наказания заплатит по 50 тысяч рублей штрафа.

Как ранее сообщал Newsvo, 39-летний и 31-летний мужчины, а также их 25-летний знакомый,  установили игровые аппараты в арендуемых помещениях восьми торговых центров Вологды. Эти игровые терминалы, по данным следствия,  использовались жителями для участия в азартных играх.

Одно из этих восьми зданий – это супермаркет «Пятерочка» на Карла Маркса, 5. Этот супермаркет работает и как минимум еще в двух зданиях, где стояли игровые автоматы, в частности, в ТЦ «Остров» на Северной, 7 (см. фото). По словам жителей, автомат в "Острове" стоял несколько лет.

Позже выяснилось, что обвиняемые, а также их 30-летний знакомый, установили игровые аппараты в здании придорожного кемпинга на автодороге «Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг» в Тотемском районе, а также в здании кафе в поселке Юрманга Бабушкинского района и в здании придорожного комплекса на дороге «Вологда-Новая Ладога» на территории Шекснинского района. Оборудование также использовалось для проведения азартных игр.

- В ходе предварительного следствия и судебного заседания обвиняемые признали вину в полном объеме, раскаялись, активно способствовали раскрытию преступления и оказали благотворительную помощь Дому ребенка, загладив вред, причиненный обществу данным преступлением, - сообщает прокуратура Вологды.

Как рассказали Newsvo сотрудники прокуратуры, благотворительная помощь заключалась в том, что подсудимые несколько раз покупали подгузники для Дома ребенка, на общую сумму около 20 тысяч рублей.

В итоге суд, «с учетом данных о личности виновных и предпринятых ими мер по заглаживанию вреда» прекратил уголовное преследование в отношении обвиняемых. К четырем мужчинам применена «мера уголовно-правового характера» в виде судебного штрафа в размере 50 000 рублей каждому.

Все изъятые игровые автоматы были уничтожены, деньги из них обращены в доход государства.

Тэги: игровые автоматы

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