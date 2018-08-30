В Вологде неизвестные в масках несколько раз выстрелили в жителя Прилук

В Вологде мужчина попал в больницу после огнестрела в Прилуках. Как стало известно Newsvo из собственных источников, инцидент произошел накануне. Неизвестные в масках несколько раз выстрелили в местного жителя и скрылись. У мужчины прострелены ноги и руки, повреждена артерия на ноге, он был доставлен в реанимацию.

- 29 августа в третий отдел полиции УМВД России по городу Вологде из городской больницы поступило сообщение о госпитализации с улицы Железнодорожной 33-летнего мужчины с различными травмами конечностей и лица. По данному факту сотрудниками полиции была проведена проверка, по ее результатам возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (ред. - хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается, ведутся административно-розыскные мероприятия, - так Newsvo прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД.

Характер травм, обстоятельства их получения правоохранители устанавливают. Ведется розыск подозреваемых.