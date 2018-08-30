В Вологде неизвестные в масках несколько раз выстрелили в жителя Прилук

30.08.2018 [Происшествия]

В Вологде мужчина попал в больницу после огнестрела в Прилуках. Как стало известно Newsvo из собственных источников, инцидент произошел накануне. Неизвестные в масках несколько раз выстрелили в местного жителя и скрылись. У мужчины прострелены ноги и руки, повреждена артерия на ноге, он был доставлен в реанимацию.

- 29 августа в третий отдел полиции УМВД России по городу Вологде из городской больницы поступило сообщение о госпитализации с улицы Железнодорожной 33-летнего мужчины с различными травмами конечностей и лица. По данному факту сотрудниками полиции была проведена проверка, по ее результатам возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (ред. - хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается, ведутся административно-розыскные мероприятия, - так Newsvo прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД.

Характер травм, обстоятельства их получения правоохранители устанавливают. Ведется розыск подозреваемых.

Тэги: нападение, оружие

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вологжанка Алена Андрюшина сделала положенную ей бесплатно операцию по удалению опухоли за свой счет
В Вологде сгорел расселенный дом, который купила родственница депутата гордумы
В Вологде после избиения 6-летнего мальчика возбудили уголовное дело о халатности органов опеки
В Бабаевском районе подростки били по голове 6-летнего ребенка в санатории "Каменная гора"
Уволенный из администрации Вологды Николай Дьяков стал директором школы № 14
С родителей будущих первоклассников школы № 3 в Вологде собрали деньги на ремонт кабинета
Попавший в смертельное ДТП в Сокольском районе "Мерседес" оказался микроавтобусом "Евролайн-авто"
В Вологде задержали женщину, которая украла из банкомата 6900 рублей
Для ремонта Октябрьского моста в Вологде потребовалась еще одна экспертиза
Лицеем №32 в Вологде с сентября будет руководить новый директор
30.08.2018 [Происшествия]

В Вологде неизвестные в масках несколько раз выстрелили в жителя Прилук

630
0
29.08.2018 [Общество]

Здание центра культуры "Красный угол"в Вологде передали молодежному центру "Гор.сom35"

1575
1
30.08.2018 [Экономика]

Птицефабрику «Шекснинский бройлер» отключили от газа из-за долга в 131 млн рублей

243
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде суд закрыл уголовное дело о незаконных игровых автоматах, установленных в торговых центрах города
Череповчанка Елизавета Юрченко завоевала бронзу всероссийских соревнований по конному спорту
В Вологде неизвестные в масках несколько раз выстрелили в жителя Прилук
Птицефабрику «Шекснинский бройлер» отключили от газа из-за долга в 131 млн рублей
В школе №3 Вологды детям незаконно поручили вымыть окна на втором этаже
В Москве умер Иосиф Кобзон
Алексей Мордашов занял 15 строчку в рейтинге самых влиятельных людей России по версии Forbes
 
29.08.2018 [Общество]

Здание центра культуры "Красный угол"в Вологде передали молодежному центру "Гор.сom35"

1575
0
30.08.2018 [БлогоVO]

 Четырнадцать к четырем

333
0
29.08.2018 [Обзор Прессы]

Прерванная реставрация: почему отрасль, спасающая памятники культуры, сама готова развалиться

465
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика