Птицефабрику «Шекснинский бройлер» отключили от газа из-за долга в 131 млн рублей

Птицефабрику «Шекснинский бройлер» полностью отключили от газа из-за долга в 131 млн рублей.

Как ранее сообщал Newsvo, 25 июля птицефабрика самостоятельно в два раза ограничила потребление газа из-за долгов перед поставщиком топлива. Предприятие частично перешло на мазут.

Напомним, долги за газ птицефабрика копит уже не первый год. Так, по состоянию на 9 октября 2017 года просроченная задолженность ООО «Паритет Вятка» перед газовиками составляла 111,339 млн рублей.

«Шексниский бройлер» был объявлен банкротом в конце августа 2017 года, сейчас птицефабрикой управляет ООО «Паритет Вятка».

В пресс-службе «Газпром межрегионгаз Вологда» отмечают, что предприятие систематически нарушало сроки расчетов за потребленное топливо и накопило многомесячную задолженность с сентября прошлого года. Составлялись графики погашения задолженности, но достигнутые договоренности со стороны ООО «Паритет Вятка» не были выполнены. У «Паритета» также есть долг по договору уступки права требования задолженности ООО «Шекснинский бройлер» (срок оплаты истек 01.07.2017 года).

«Мы предлагали руководству птицефабрики до 29 августа 2018 года полностью погасить имеющуюся задолженность. Но встречных мер не последовало. Ни один из графиков погашения задолженности выполнен не был. Текущая поставка газа также не оплачивалась. Потому мы вынуждены были в строгом соответствии с законодательством полностью прекратить поставку газа на предприятие», - подчеркнул заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» Александр Мельников.

Возобновление газоснабжения в полном объеме будет произведено только при условии погашения задолженности, а также возмещения расходов, связанных с принудительным прекращением и последующим возобновлением газоснабжения.

Как сообщили Newsvo в следственном отделе по Вологодскому району СУ СК РФ по Вологодской области, 54-летнего жителя Подмосковья, руководившего ООО «Паритет Вятка», подозревают в сокрытии денег организации от налоговой. По версии следствия, мужчина руководил фирмой с сентября по декабрь 2017 года и знал о существующей недоимке по налогам и сборам, сумма которой составила 16,5 млн. рублей. Он организовал перевод дебиторской задолженности перед ООО «ПАРИТЕТ ВЯТКА» от партнера на общую сумму 69,7 млн. рублей кредиторам общества, минуя его расчетные счета.

Тем самым, подозреваемый исключил возможность поступления денежных средств на расчетные счета «Паритет Вятка» и перечисления их по инкассовым поручениям налогового органа.

ООО «Паритет Вятка» принадлежит ООО «Паритет», которое, как писали в 2016 году "Ведомости", является владельцем «Вологодской птицы» и «Шекснинского бройлера». Собственники ООО «Паритет» - ООО «Фобос» (51%) и ООО «Деметра». Владельцы «Фобоса», по данным ЕГРЮЛ, – Хизир Атакуев (49%) и Марина Сечина (51%), чье имя и ИНН полностью совпадают с именем и ИНН бывшей супруги президента «Роснефти» Игоря Сечина.