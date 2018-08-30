Птицефабрику «Шекснинский бройлер» отключили от газа из-за долга в 131 млн рублей

30.08.2018 [Экономика]

Птицефабрику «Шекснинский бройлер» полностью отключили от газа из-за долга в 131 млн рублей.

Как ранее сообщал Newsvo, 25 июля птицефабрика самостоятельно в два раза ограничила потребление газа из-за долгов перед поставщиком топлива. Предприятие частично перешло на мазут.

Напомним, долги за газ птицефабрика копит уже не первый год. Так, по состоянию на 9 октября 2017 года просроченная задолженность ООО «Паритет Вятка» перед газовиками составляла 111,339 млн рублей.

«Шексниский бройлер» был объявлен банкротом в конце августа 2017 года, сейчас птицефабрикой управляет ООО «Паритет Вятка».

В пресс-службе «Газпром межрегионгаз Вологда» отмечают, что предприятие систематически нарушало сроки расчетов за потребленное топливо и накопило многомесячную задолженность с сентября прошлого года. Составлялись графики погашения задолженности, но достигнутые договоренности со стороны ООО «Паритет Вятка» не были выполнены. У «Паритета» также есть долг по договору уступки права требования задолженности ООО «Шекснинский бройлер» (срок оплаты истек 01.07.2017 года).

«Мы предлагали руководству птицефабрики до 29 августа 2018 года полностью погасить имеющуюся задолженность. Но встречных мер не последовало. Ни один из графиков погашения задолженности выполнен не был. Текущая поставка газа также не оплачивалась. Потому мы вынуждены были в строгом соответствии с законодательством полностью прекратить поставку газа на предприятие», - подчеркнул заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» Александр Мельников.

Возобновление газоснабжения в полном объеме будет произведено только при условии погашения задолженности, а также возмещения расходов, связанных с принудительным прекращением и последующим возобновлением газоснабжения.  

Как сообщили Newsvo в следственном отделе по Вологодскому району СУ СК РФ по Вологодской области, 54-летнего жителя Подмосковья, руководившего ООО «Паритет Вятка», подозревают в сокрытии денег организации от налоговой. По версии следствия, мужчина руководил фирмой с сентября по декабрь 2017 года и знал о существующей недоимке по налогам и сборам, сумма которой составила 16,5 млн. рублей. Он организовал перевод дебиторской задолженности перед ООО «ПАРИТЕТ ВЯТКА» от партнера на общую сумму 69,7 млн. рублей кредиторам общества, минуя его расчетные счета.

Тем самым, подозреваемый исключил возможность поступления денежных средств на расчетные счета «Паритет Вятка» и перечисления их по инкассовым поручениям налогового органа.

ООО «Паритет Вятка» принадлежит ООО «Паритет», которое, как писали в 2016 году "Ведомости", является владельцем «Вологодской птицы» и «Шекснинского бройлера».  Собственники ООО «Паритет» - ООО «Фобос» (51%) и ООО «Деметра». Владельцы «Фобоса», по данным ЕГРЮЛ, – Хизир Атакуев (49%) и Марина Сечина (51%), чье имя и ИНН полностью совпадают с именем и ИНН бывшей супруги президента «Роснефти» Игоря Сечина.

 

Тэги: птицефарбрики, банкростство, Шекснинский бройлер

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вологжанка Алена Андрюшина сделала положенную ей бесплатно операцию по удалению опухоли за свой счет
В Вологде сгорел расселенный дом, который купила родственница депутата гордумы
В Вологде после избиения 6-летнего мальчика возбудили уголовное дело о халатности органов опеки
В Бабаевском районе подростки били по голове 6-летнего ребенка в санатории "Каменная гора"
Уволенный из администрации Вологды Николай Дьяков стал директором школы № 14
С родителей будущих первоклассников школы № 3 в Вологде собрали деньги на ремонт кабинета
Попавший в смертельное ДТП в Сокольском районе "Мерседес" оказался микроавтобусом "Евролайн-авто"
В Вологде задержали женщину, которая украла из банкомата 6900 рублей
Для ремонта Октябрьского моста в Вологде потребовалась еще одна экспертиза
Лицеем №32 в Вологде с сентября будет руководить новый директор
29.08.2018 [Общество]

Владимир Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет вместо 63

2398
5
29.08.2018 [БлогоVO]

Кругом вода 

1255
1
29.08.2018 [БлогоVO]

Посмотрел обращение Президента РФ Владимира Путина

1297
6

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде суд закрыл уголовное дело о незаконных игровых автоматах, установленных в торговых центрах города
Череповчанка Елизавета Юрченко завоевала бронзу всероссийских соревнований по конному спорту
В Вологде неизвестные в масках несколько раз выстрелили в жителя Прилук
Птицефабрику «Шекснинский бройлер» отключили от газа из-за долга в 131 млн рублей
В школе №3 Вологды детям незаконно поручили вымыть окна на втором этаже
В Москве умер Иосиф Кобзон
Алексей Мордашов занял 15 строчку в рейтинге самых влиятельных людей России по версии Forbes
 
29.08.2018 [Общество]

Здание центра культуры "Красный угол"в Вологде передали молодежному центру "Гор.сom35"

1575
0
30.08.2018 [БлогоVO]

 Четырнадцать к четырем

332
0
29.08.2018 [Обзор Прессы]

Прерванная реставрация: почему отрасль, спасающая памятники культуры, сама готова развалиться

465
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика