В школе №3 Вологды детям незаконно поручили вымыть окна на втором этаже

30.08.2018 [Общество]

В школе №3 города Вологды детям незаконно получили вымыть окна на втором этаже: эти работы считаются опасными, ведь несовершеннолетний может упасть вниз.

Об инциденте сообщила на своей странице в соцсети уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова. По ее словам, к ней обратилась горожанка и рассказала, что в школе №3  дети моют окна на втором этаже, что опасно для их жизни.

Ольга Смирнова тут же выехала в школу. Факты нарушений подтвердились.

«Действительно, члены трудовой бригады совместно с техническим персоналом школы мыли окна. С одной стороны были изучены документы по организации работы несовершеннолетних. Это трудовые договоры, согласия родителей, разрешения органов опеки и попечительства, медицинские заключения. В ходе работы были выявлены нарушения в оформлении договоров с несовершеннолетними, они не соответствуют Положению о школьной трудовой бригаде (не соответствие видов работ). Но, в целом, дети работают в каникулы на законных основаниях. Однако мыть окна детям, действительно, нельзя», - пишет Ольга Смирнова.

По закону, при организации практики и занятий общественно-полезным трудом обучающихся не допускается привлекать всех, кто моложе 18 лет, к работам с вредными или опасными условиями труда, а также к уборке санитарных узлов и мест общего пользования, мытью окон и светильников, уборке снега с крыш и другим аналогичным работам.  В школе №3 нарушили санитарное законодательство.

«О запрете привлечения детей к данному виду работ сообщено руководителю образовательной организации и направлено письмо в адрес Управления образования г.Вологде об информировании руководителей образовательных организации о недопустимости нарушений законодательства при организации труда несовершеннолетних», - заключила Ольга Смирнова

 

Тэги: дети, школа

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