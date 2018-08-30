Алексей Мордашов занял 15 строчку в рейтинге самых влиятельных людей России по версии Forbes

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов занял 15 строчку рейтинга самых влиятельных людей России, составленного Forbes. По мнению экспертов издания, бизнесмен влиятельнее министра финансов Антона Силуанова (16 место), но уступает президенту холдинга «Интеррос» Владимиру Потанину (14 место).

На сайте forbes.ru говорится, что в лонг-лист рейтинга (1500 человек) были включены все участники списка 200 самых богатых бизнесменов, директоры примерно 300 крупнейших компаний реального сектора и системообразующих банков, руководители силовых структур, высшие чиновники, спикеры обеих палат парламента, их заместители, главы фракций и комитетов, а также представители региональных властей.

Затем эксперты оценивали количество сотрудников, размер выручки (у банкиров — активов, у участников списка Forbes — состояния, у чиновников — бюджета под управлением, у губернаторов — валового регионального продукта), возможность непосредственно влиять на жизнь людей, возможность влиять на несколько отраслей и, наконец, близость к президенту Владимиру Путину или партии власти.

Бизнесмены и руководители компаний получили дополнительные баллы, если их приглашают на ежегодные встречи с президентом, а чиновники — если они члены «Единой России». Участники списка Forbes получили дополнительные баллы, если они не только владеют активом, но еще и оперативно управляют им, а топ-менеджеры — если они не только управляют активом, но еще и входят в список Forbes.

В итоге первое место рейтинга возглавил президент России Владимир Путин, на втором оказался председатель правления «Сбербанка» Герман Греф, на третьем – председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. С полным списком самых влиятельных людей России можно ознакомится на сайте издания.