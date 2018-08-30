25% управляющих компаний Вологодской области могут лишиться лицензии

Примерно четверть управляющих компаний Вологодской области могут лишиться лицензии. Таков результат проверки, проведенной Государственной жилищной инспекцией в регионе.

Как отмечают в пресс-службе областного правительства, у этих компаний отсутствуют сведения о многоквартирных домах, находящихся в их управлении. По сути, ни одна из этих УК, получив лицензию, так и не приступила к управлению домами.

«Жилищная инспекция провела анализ УК, которые работают в Вологодской области. По 73 компаниям выявлен тот факт, что их деятельность не соответствуют лицензионным требованиям. Были направлены запросы лицензиатам, получены выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, и установлен факт, что эти УК не размещают данные по обслуживаемым домам. Сегодня на заседании лицензионной комиссии принято решение о том, что Государственная жилищная инспекция обратиться с соответствующими заявлениями в суд на лишение таких УК лицензий», - рассказал замгубернатора Антон Стрижов.

Иски об аннулировании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами будут подготовлены инспекцией в ближайшее время.

«Мною дано поручение внимательно до обращения в суд рассмотреть этот вопрос, проработать его с управляющими компаниями. И там, где, возможно, управление многоквартирными домами все же осуществляется, особенно это касается муниципальных районов, провести соответствующую работу с управляющими компаниями по своевременному предоставлению сведений и принять отдельные решения, без лишения лицензий», - подчеркнул Антон Стрижов.

Помимо этого, решения еще по нескольким лицензиатам были рассмотрены на лицензионной комиссии ранее. Таким образом, по данным инспекции, почти 25% управляющих организаций от общего количества УК, осуществляющих свою деятельность на территории Вологодской области, могут лишиться лицензий на управление многоквартирными домами. Отметим, что всего на территории региона зарегистрировано 333 управляющие компании.