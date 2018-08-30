25% управляющих компаний Вологодской области могут лишиться лицензии

30.08.2018 [Общество]

Примерно четверть управляющих компаний Вологодской области могут лишиться лицензии. Таков результат проверки, проведенной Государственной жилищной инспекцией в регионе.

Как отмечают в пресс-службе областного правительства, у этих компаний отсутствуют сведения о многоквартирных домах, находящихся в их управлении. По сути, ни одна из этих УК, получив лицензию, так и не приступила к управлению домами.

«Жилищная инспекция провела анализ УК, которые работают в Вологодской области. По 73 компаниям выявлен тот факт, что их деятельность не соответствуют лицензионным требованиям. Были направлены запросы лицензиатам, получены выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, и установлен факт, что эти УК не размещают данные по обслуживаемым домам. Сегодня на заседании лицензионной комиссии принято решение о том, что Государственная жилищная инспекция обратиться с соответствующими заявлениями в суд на лишение таких УК лицензий», - рассказал замгубернатора Антон Стрижов.

Иски об аннулировании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами будут подготовлены инспекцией в ближайшее время.

«Мною дано поручение внимательно до обращения в суд рассмотреть этот вопрос, проработать его с управляющими компаниями. И там, где, возможно, управление многоквартирными домами все же осуществляется, особенно это касается муниципальных районов, провести соответствующую работу с управляющими компаниями по своевременному предоставлению сведений и принять отдельные решения, без лишения лицензий», - подчеркнул Антон Стрижов.

Помимо этого, решения еще по нескольким лицензиатам были рассмотрены на лицензионной комиссии ранее. Таким образом, по данным инспекции, почти 25% управляющих организаций от общего количества УК, осуществляющих свою деятельность на территории Вологодской области, могут лишиться лицензий на управление многоквартирными домами. Отметим, что всего на территории региона зарегистрировано 333 управляющие компании.

Тэги: управляющие компании

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