Власти Бабаевского и Вытегорского районов задолжали подрядчикам 7,5 млн рублей за выполненные госзаказы

Прокуратура обязала властей Бабаевского и Вытегорского районов рассчитаться с долгами по исполненным госзаказам. Местные администрации заключили контракты с ресурсоснабжающими организациями на предоставление коммунальных услуг различным бюджетным организациям. Исполнители выполнили свои обязательства по контрактам, но деньги им заплачены не были.

«В результате чего образовалась задолженность по контрактам на сумму свыше 7,5 млн. рублей. В целях устранения выявленных нарушений требований федерального законодательства органами прокуратуры в адрес руководителей администраций Бабаевского и Вытегорского муниципальных районов внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», - поясняют в прокуратуре Вологодской области.

В итоге задолженность за поставленные энергоресурсы в размере свыше 7,5 миллиона рублей погашена в полном объеме.