Две иномарки и автобус столкнулись на Советском проспекте в Вологде

30.08.2018 [Происшествия]

В Вологде накануне вечером на перекрестке улицы Предтеченской и Советского проспекта столкнулись две иномарки и автобус. Инцидент произошел около 21 часа.

По данным городского отдела ГИБДД, 53-летняя женщина за рулем «Хенде Грета», проезжая перекресток на запрещающий сигнал светофора, врезалась в «Порше Кайен» под управлением 20-летней девушки. После столкновения автомобиль нарушительницы ПДД отлетел на стоявший на светофоре автобус «Олимп», двигавшийся по 6 маршруту.

В результате ДТП повреждения получила водитель автомобиля Хендэ, с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга женщина была госпитализирована в областную больницу.

Тэги: ДТП, автобус
Фото отдела ГИБДД УМВД России по городу Вологде

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