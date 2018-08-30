В Вологде после ремонта открылась областная бальнеологическая лечебница

30.08.2018 [Общество]

Накануне в Вологде после ремонта открылась Вологодская областная бальнеологическая лечебница имени профессора В.В. Лебедева. Восстановительные работы были выполнены на деньги инвестора – это первый этап программы частно-государственного партнерства по возрождению уникального медучреждения.

- На первом этапе инвестор восстановил исторический облик лечебницы, полностью заменил все оборудование, появились 8 новых процедур. Созданы комфортные условия для работы врачей, для пребывания пациентов. У инвестора большие планы. Правительство области ставит перед ним до конца этого года задачу - представить на заседании инвестиционного совета при губернаторе проект дальнейшего развития бальнеологического комплекса, - заявил замгубернатора Вологодской области Олег Васильев.

По его словам, инвестор - ООО «Бальнеоклиника» - планирует построить рядом с лечебницей бассейн с минеральной водой, гостиничный комплекс. Кроме того, в лечебнице появятся новые реабилитационные услуги.

- Мы гарантируем, что здесь будет бесплатный прием пациентов в рамках программы обязательного медицинского страхования. Будут и дополнительные услуги – платные, которые не входят в эту программу, - говорит Олег Васильев.

Замгубернатора также обратился с просьбой к инвестору предусмотреть льготы на платные услуги для социально уязвимых граждан, а также наладить транспортное сообщение и создать необходимую транспортную инфраструктуру.

Накануне рядом с лечебницей также открыли памятник основателю лечебницы Василию Лебедеву. Вчера ему исполнилось бы 125 лет.

Все работы выполнены за счет средств инвестора в рамках государственно-частного партнерства. Объем инвестиций, включая все 3 этапа, составит боле 100 млн рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Как ранее сообщал Newsvo, в  2016 году, почти после 60-летнего периода работы, деятельность бальнеолечебницы временно приостановили: оборудование устарело, зданию требовался ремонт. Восстановительные работы в здании на Турундаевской начались в феврале.

Тэги: бальнеолечебница, ремонт, инвестор
Фото пресс-службы областного правительства

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