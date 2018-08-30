Череповчанку, которая убила бывшего мужа ударом ножа в стопу, приговорили к четырем годам колонии

30.08.2018 [Общество]

В Череповце вынесли приговор 56-летней местной жительнице, которая обвинялась в причинении смерти по неосторожности своему бывшему мужу.

Как ранее сообщал Newsvo, трагедия произошла 31 марта 2018 года в квартире дома на улице Устюженской города металлургов. В тот день супруги вместе распивали алкоголь и поссорились во время застолья. В итоге череповчанка ударила ножом по стопе экс-супруга, причинив резаную рану. 60-летний мужчина скончался на месте происшествия от острой кровопотери. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

- Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Тэги: нож, пьянка, убийство

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