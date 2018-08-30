Череповчанку, которая убила бывшего мужа ударом ножа в стопу, приговорили к четырем годам колонии

В Череповце вынесли приговор 56-летней местной жительнице, которая обвинялась в причинении смерти по неосторожности своему бывшему мужу.

Как ранее сообщал Newsvo, трагедия произошла 31 марта 2018 года в квартире дома на улице Устюженской города металлургов. В тот день супруги вместе распивали алкоголь и поссорились во время застолья. В итоге череповчанка ударила ножом по стопе экс-супруга, причинив резаную рану. 60-летний мужчина скончался на месте происшествия от острой кровопотери. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).