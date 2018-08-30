В Соколе подросток украл из дачного дома акустическую систему и вывез ее на садовой тачке

14-летний житель Сокола предстанет перед судом за кражу акустической системы из дачного дома и попытку кражи телевизора. Инцидент произошел в районном центре в июне этого года.

По версии следствия, подросток, выставив стекло в одном из дачных домов, забрался внутрь и вынес наружу акустическую систему, а затем вывез ее на похищенной садовой тачке. Ущерб от действий школьника хозяин дома оценил в 4 тысячи рублей.

Кроме того, во время следствия выяснилось, что аналогичным образом сокольчанин проник и в другой дачный дом, откуда хотел украсть телевизор, однако тот не пролез в оконный проем. В итоге юноша оставил технику внутри и скрылся.

Правоохранителям удалось найти и изъять украденную акустическую систему, ее вернули хозяину.

Школьник обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст. 158 и ч.3 ст. 30-п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража и покушение на кражу, совершенные с незаконным проникновением в жилище). Уголовное дело направлено в суд.