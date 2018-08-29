Здание центра культуры "Красный угол"в Вологде передали молодежному центру "Гор.сom35"

Любовь Южакова

Здание центра культуры «Красный угол» в Вологде передали в ведение молодежного центра «Гор.сom35». Сотрудники последнего уже переехали на Козленскую, 2, о чем появилась запись на их официальном сайте.

«Решение о переезде в здание на Козленской, 2 молодежного центра было принято после анализа того, как используется площади, которые ранее занимал Центр культуры «Красный угол». В 2017 году, например, в ЦК «Красный угол» прошло 60 мероприятий, на которых побывали около 6000 человек. Мы считаем, что возможности этой площадки шире, она позволяет увеличить спектр направлений, которые здесь реализуются, она может стать точкой притяжения для еще большего числа творческих вологжан. При этом важно отметить, что выставочное пространство здания на Козленской, 2 не утратит и своего первоначального предназначения. Помещение, как и раньше, будет использоваться для организации выставок, семинаров, конференций, презентаций, концертных программ, - прокомментировал Newsvo заместитель мэра Вадим Цепа.

В соцсетях развернулись активные дискуссии о том, что ждет "Красный угол" дальше. Многие творческие вологжане восприняли переезд "Гор.сom35" как новость о закрытии культурного центра:

- Стоит ли даже заикаться о том, что Красный угол заложил невероятной силы импульс во многих молодых художников Вологды? Стоит ли упоминать о том, что площадка подарила возможность показать себя и посмотреть на других, познакомила с новыми движениями искусства, рассказала об основах? Стоит ли напоминать, сколько культурно важных моментов происходило именно в этих прекрасных стенах? Минус один к, и без того бедной, копилочке действительно хороших культурных пространств Вологды, - написала вологодский художник Ольга Душкина.

-Очень грустно, обидно, горько, неприятно. Красный пляж, Красный угол, Треугольный сад, Резной Палисад. Все эти не просто культурные, но культовые места создавались, по сути, небольшой группой людей, которые если одним словом - "иные". Тоньше чувствуют, сложнее думают, ярче светят. И все плоды их творческой деятельности, основанной на бескорыстной любви к родному городу, оказались как-то разом этому городу не нужны. Вот просто не нужны. Время все расставит по своим местам, и след в истории каждый оставит по его делам. И те, кто создают, и те, кто разрушают. Но кто после все этого захочет что-то делать? - говорит художник Мария Жаренкова.

Однако в городской администрации говорят, что новое здание "Горcom.35" позволит "объединить на одной площадке самые разные направления, которыми интересуется молодежь".

- На базе молодежного центра, как и прежде, будет функционировать волонтерский центр, центр патриотического воспитания, центр развития школьного ученического, студенческого самоуправления, молодежный медиацентр, и, конечно, центр развития молодежного творчества. Остаются задачи обсуждать и развивать на это площадке современную культуру. Все возможности этой площадки мы продемонстрируем 4 сентября во время празднования 6-летия Молодежного центра «ГОР. СОМ35». А в сентябре в Молодежном центре состоится открытие первой выставки работ молодых архитекторов ВоГУ, сопровождающаяся творческим перфомансом» - , рассказала заместитель начальника управления информации и общественных связей Вологды Юлия Смирнова.

Тем не менее, у людей, ранее работавших в «Красном углу», есть серьезные сомнения, что молодежный центр сможет вести именно культурную работу на том же уровне, который был раньше.

- Какими бы классными и интересными ребята из «Гор.сom35» не были, у них достаточного опыта сейчас нет, и у них сейчас уйдет достаточно большое количество времени, чтобы этот опыт получить. Большая часть людей, с которыми мы раньше сотрудничали, они не пойдут в «Красный угол» с новым руководством. Я с ними разговариваю, я знаю. При этом я понимаю, что «Гор.сom» - это тоже подведомственное учреждение и сказать: «Нет, ребята, мы туда не поедем, нам жалко «Красный угол», так сказать они просто не могут. По сути, власти столкнули друг с другом разные слои молодежи вместо того, чтобы дать возможность существовать свободно и тем, и тем, - рассказала Newsvo бывшая сотрудница центра «Красный угол» Анна Фоменко.

Напомним, центр культуры «Красный угол» был создан в Вологде в 2013 году на базе «Резного палисада».

- Почти 5 лет мы делали крутые выставки, привозили редких музыкантов, устраивали лекции мастер-классы, не собирали, конечно, столько народу, сколько в нашем городе собирает "Сборная союза". Но ведь другие были цели! Мы были важны для тех, кому важна суть вещей, - говорила о своей работе куратор центра Светлана Попова-Знаменская.

Слухи о том, что «Красный угол» может перестать существовать как самостоятельный центр, появились сразу же после того, как стало известно о реорганизации «Резного палисада». Напомним, весной власти, ссылаясь на дублирование функций двумя учреждениями, слишком большие, по их мнению, расходы на фестиваль «Голос ремесел», а также на «частный» след ООО «Ремесло» в бюджетном центре ремесел, приняли решение объединить «Резной палисад» с ДК «Речник». Newsvo подробно писал об этом в материале «Это как объединить Большой театр и детский сад».