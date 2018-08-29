В Вашкинском районе будут производить полутвердые и твердые сыры по швейцарской технологии

В Вашкинском районе будут производить полутвердые и твердые сыры - там на базе крестьянско-фермерского хозяйства открылась сыроварня "Липин Бор".

В пресс-службе областного правительства отмечают, что руководство хозяйства посетило израильскую компанию, которая давно занимается подобным производством. После поездки было принято решение о производстве сыров на израильском оборудовании с использованием применяемой там швейцарской технологии.

Курс обучения сыроварению специалисты хозяйства прошли на базе Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н. В. Верещагина.

Сейчас на сыроварне производят три вида твердых сыров из молока, полученного в данном крестьянско-фермерском хозяйстве. Мощность переработки молока составляет 2 тонны в сутки. За лето сыроварня переработала 68 тонн молока и произвела 2000 головок сыра или 6 тонн.

Свою продукцию хозяйство планирует поставлять организациям Москвы, а в перспективе – выйти и на вологодский рынок.