Хоккейный клуб "Северсталь" подписал контракт с латвийским защитником Артуром Кулда. Как сообщает пресс-служба череповецкой команды, соглашение с ним рассчитано на один сезон.



Артур Кулда начинал в чемпионате Латвии. В КХЛ выступал за "Сибирь", "Салават Юлаев", "Йокерит" и "Куньлунь Ред Стар".



Напомним, что спортсмен стал пятым легионером в нынешнем состава "Северстали". Ранее клуб подписал контракт с чешским вратарем Домиником Фурхом, канадскими нападающими Картером Эштоном и Зак Бойчаком, а так же Матей Странски, для которого предстоящий сезон будет вторым в желто-черных цветах.