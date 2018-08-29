Жизнь через окно: житель Вологодского района уже несколько лет не может выйти из квартиры

Наталья Рюмина

Житель поселка Макарово Вологодского района Денис Левичев около семи лет прикован к инвалидной коляске. Однажды он просто стал падать. Был обычным подростком, играл во дворе, копал картошку вместе с родителями. А потом упал на ровном месте…

Денис смотрит в окно с пятого этажа. Может так долго сидеть. За стеклом красота – река, поля, свежий воздух, лето. Это сейчас единственная радость для молодого человека – посмотреть в окно. Другого окна в мир в его жизни нет. Ноутбук и тот сломался.

«У него сначала ноги стали подгибаться, он стал припадать, а потом вообще стал падать. Ему, наверно, лет 16 было, когда он первый раз упал. А до этого все было нормально», - рассказывает отец Дениса Александр Левичев.

Вместе с матерью и отцом молодой человек живет в квартире на пятом этаже. Родители рассказывают, что возможность ходить он постепенно терял в течение 13 лет. За это время Денис объездил множество врачей, и клиник, и санаториев. Лучше не становилось. Денису поставили диагноз ДЦП.

Отец помогал ему спускаться вниз, когда он еще мог, но сейчас такой возможности нет, и Денис остался в своей квартире, как в ловушке. Ему всего 36 лет, он добрый и открытый человек. Денис следит за питанием, разъезжает по дому на коляске и наводит чистоту. У него дома все сияет. Только вот окна в мир ему мало. Он хочет чувствовать этот самый мир и жизнь.

Отец Дениса Александр обошел множество инстанций, чтобы сделать подъемник на пятый этаж к ним в квартиру. Но все не получалось. Так, например, в администрации Вологодского района ему сказали, что работают «по чекам».

«А что такое по чекам. Я не понимаю. Это как. Я поехал на Лечебную в Медтехнику. Там мне посоветовали «Барс», «Пантеру» и еще один импортный. Стоит 175 тысяч рублей. Да и плюнул, думаю, накопим как-нибудь», - говорит Александр Левичев.

Родители Дениса - обычные пенсионеры. С последней надеждой Александр Левичев обратился к журналистам. Вместе мы написали письма в Фонд социального страхования, департамент социальной защиты Вологодской области и администрацию Вологодского района с просьбой оказать содействие в установке подъемника.

Так как подъемник не относится к средствам индивидуальной реабилитации, ФСС не смог ответить положительно на письмо Александра. От администрации района письмо все еще не дошло, а вот в департаменте социальной защиты Денису и его родителям подарили надежду.

«В пункте проката одного из учреждений социального обслуживания населения области имеется гусеничный подъемник для инвалидных колясок, возможна его передача в БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Вологды и Вологодского района». Процедура передачи в настоящее время запущена, ориентировочные сроки – 1 октября 2018 года. После проведения необходимых процедур, Вам необходимо обратится в БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Вологды и Вологодского района» для заключения договора о предоставлении в пользование подъемника. Вопрос по предоставлению подъемника находится на контроле департамента социального обслуживания», - написала начальник департамента социальной защиты Вологодской области Лариса Каманина.

Она так же посоветовала Левичивым обратиться в центр социальных выплат за материальной помощью.

Newsvo тоже взял эту историю на свой контроль, потому что очень хочется, что бы Денис видел жизнь не только через стекло, и 1 октября все получилось.