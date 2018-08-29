Клиника Вита: Вылечить варикоз ног без госпитализации в стационар за один день возможно!

29.08.2018 [Новости компаний]
Клиника Вита: Вылечить варикоз ног без госпитализации в стационар за один день возможно!

Такие манипуляции называются операции «одного дня», когда пациент после процедуры в этот же день может идти домой.
Лечение лазером проводят опытные сосудистые хирурги, врачи-анестезиологи в центре амбулаторной хирургии и травматологии «Вита» на Ярославской-23.

«Проведение операции не требует наркоза, что существенно снижает количество противопоказаний пациентам, которым по тем или иным показателям здоровья было отказано в хирургическом вмешательстве ранее. В нашем центре используется современное оборудование последнего поколения, в основе которого модернизированная модель лазера, позволяющая проводить операции на уровне мировых стандартов. По моим наблюдениям, всего одна процедура эффективно борется с заболеванием, гарантирует хороший косметический эффект и отсутствие повторного варикоза. Через полтора-два часа пациент уже избавлен от проблемы», – комментирует сосудистый хирург клиники «Вита» Сергей Викторович Трухалев.

После операции пациент может отдохнуть в отдельной палате временного пребывания, затем его отпускают домой.
В течение года пациент должен наблюдаться у специалиста.
Реабилитационный период после такой лазерной операции занимает гораздо меньше времени, чем после обычной.

Операции по лечению варикоза ног проводят по адресу:
г. Вологда, р-н БЫВАЛОВО, Ярославская, 23

Задать вопросы и записаться на прием можно по телефону 26-44-26 или на сайте http://www.vitaclinica.ru/


Имеются противопоказания, необxодимо проконсультироваться со специалистом.

Тэги: Вита

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