Ремонт Красного моста в Вологде не успели выполнить в срок

В Вологде подрядчик не успел отремонтировать Красный мост к 27 августа, как было указано в условиях госконтракта. Работы на объекте продолжаются. По данным Newsvo, приемка моста должна была состояться сегодня, но не состоялась. В пресс-службе городской администрации нас заверили, что как только ее дата станет известна, журналистов о ней уведомят.

Напомним, что капремонтом пешеходного моста занимается ООО «СК Новый дом». Эта фирма также благоустраивает Фрязиновский парк и возводит садик-долгострой в Устюжне.