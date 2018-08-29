Ремонт Красного моста в Вологде не успели выполнить в срок

29.08.2018 [Общество]

В Вологде подрядчик не успел отремонтировать Красный мост к 27 августа, как было указано в условиях госконтракта. Работы на объекте продолжаются.  По данным Newsvo, приемка моста должна была состояться сегодня, но не состоялась. В пресс-службе городской администрации нас заверили, что как только ее дата станет известна, журналистов о ней уведомят.

Напомним, что капремонтом пешеходного моста занимается ООО «СК Новый дом». Эта фирма также благоустраивает Фрязиновский парк и возводит садик-долгострой в Устюжне.

Тэги: ремонт мостов, Красный мост

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