Перекресток улиц Герцена и Предтеченской в Вологде закроют для проезда авто в ночь с 29 на 30 августа

В ночь с 29 на 30 августа полностью перекроют движение по перекрестку улиц Герцена и Предтеченской в Вологде. Это связано с проведением работ по асфальтированию и восстановлению благоустройства после реконструкции магистральной тепловой сети, сообщает ТГК-2.

В пресс-службе компании отмечают, что перекресток будет полностью закрыт для проезда в в вериод с 21 часа 29 августа и до 6 часов 30 августа.