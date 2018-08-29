Перекресток улиц Герцена и Предтеченской в Вологде закроют для проезда авто в ночь с 29 на 30 августа

29.08.2018 [Общество]

В ночь с 29 на 30 августа полностью перекроют движение по перекрестку улиц Герцена и Предтеченской в Вологде. Это связано с проведением работ по асфальтированию и восстановлению благоустройства после реконструкции магистральной тепловой сети, сообщает ТГК-2.

В пресс-службе компании отмечают, что перекресток будет полностью закрыт для проезда в в вериод с 21 часа 29 августа и до 6 часов 30 августа.

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