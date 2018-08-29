"ОккервильТеатр" откроется в Вологде этой осенью

29.08.2018 [Культура]
"ОккервильТеатр" откроется в Вологде этой осенью

Сцена из спектакля "Игра на вылет", фото: "ОккервильТеатр"

"ОккервильТеатр" откроется в Вологде. Так назвается новый проект от создателей Театра Молодого Актера, известного вологжанам по спектаклям «Река Оккервиль», «Королева красоты» и «Игра на вылет».

«Мы долгое время работали как Театр Молодого Актера, именно под этим названием нас многие знают, – рассказывает художественный руководитель театра Николай Смирнов, – Но наша деятельность уже давно вышла за рамки молодежного театра – у нас регулярный репертуар, зал заполняется все плотнее, в труппу пришли профессиональные артисты. Мы поняли, что пришло время строить свое дело. Сейчас мы получили статус независимого профессионального театра».

Сейчас труппа готовит очередную постановку. Это будет авторское переложение сюрреалистического романа зарубежной литературы. Подробности пока не разглашаются, но труппа уверяет, что зритель будет поражён не только адаптацией материала к театральной сцене, но и необычной прорисовкой образов.

По словам Николая Смирнова, кроме показа собственных спектаклей, "ОккервильТеатр" станет площадкой для реализации проектов молодых актеров и режиссеров.

"ОккервильТеатр" расположится в культурном центре «Чайка» по адресу: Советский проспект, 35 А. 

Тэги: Театры

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