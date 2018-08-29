В Никольске чиновницу оштрафовали на 5 тысяч рублей за игнорирование обращения местных жителей

В Никольске чиновницу городской администрации оштрафовали за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

В мае 2018 года местные жители обратились в администрацию города, чтобы власти благоустроили места захоронения мусора и обсутроили подъезды и походы к свалкам.

Ответ на обращение, по закону, должен быть подготовлен в течение 30 дней. Однако, эти сроки городские власти нарушили.

«Ответ на заявление подготовлен за пределами установленного законом 30-дневного срока, доказательств фактического его направления в адрес граждан не представлено. Более того, при выявлении нарушений требований к содержанию мест захоронения своевременно меры к их устранению не приняты», - сообщают в прокуратуре Вологодской области.

По данному факту прокуратурой Никольского района в отношении специалиста по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Никольска вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, по статье «нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». Чиновница получила штраф – 5000 рублей.

В адрес главы администрации так же внесено представление, которое было рассмотрено, нарушения закона устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.