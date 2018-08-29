Владимир Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет вместо 63

Президент России Владимир Путин предлагает повысить пенсионный возраст для женщин не до 63 лет, как планировалось ранее, а до 60. Об этом глава государства заявил во время своего телеобращения по поводу пенсионной реформы, которое транслировали федеральные каналы.

Он напомнил, что в законопроекте об изменениях пенсионной системы предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на восемь лет, а для мужчин - на пять. "Так не пойдет, конечно. Это неправильно", - сказал Путин, отметив, что "в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное". "Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках", - добавил президент.

"Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с восьми до пяти лет", - указал глава государства.

ТАСС сообщает, что президент также предложил на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию.

"Сейчас в законопроекте устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42-х", - сказал глава государства в телеобращении.

Владимир Путин также подчеркнул, что у тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учетом заработанного стажа.

При этом, по словам президента, повышение пенсионного возраста не коснется работников вредных производств.

"Мы уже предусмотрели сохранение льгот для шахтеров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев, ряда других категорий. Считаю, что нужно сохранить действующие условия назначения пенсий и для коренных малочисленных народов Севера", - сказал президент.

Кроме того, президент заявил о поддержке жителей села. Он напомнил, что "уже неоднократно обсуждалось и даже принималось решение о необходимости 25-процентной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе, у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, но вступление этого решения в силу откладывалось".

"Предлагаю начать эти выплаты уже с 1 января 2019 года", - сказал Путин.

В ходе телеобращения глава государства также пояснил, почему изменилась его точка зрения на проведение пенсионной реформы - ведь в 2005 году на одной из "Прямых линий" Владимир Путин сказал, что, пока он является президентом, подобных изменений не будет.

- В 2008 году, когда я оставил пост Президента России, базовые положения пенсионной системы полностью сохранялись. И сейчас считаю, что на тот момент времени такая позиция с экономической точки зрения была обоснованной, а с социальной – абсолютно оправданной и справедливой. Убеждён, повышать пенсионный возраст в начале и середине 2000-х было категорически нельзя, - сказал президент.

Сейчас же, по мнению Владимира Путина, обстановка в стране складывается по-иному, экономика России демонстрирует стабильный рост.

По мнению президента, откладывать пенсионную реформу нельзя, а перенос ее сроков может привести к тяжелым экономическим и социальным последствиям. По словам Владимира Путина, в бюджете сегодня хватит средств на индексацию пенсий в ближайшие 7-10 лет, но потом средств хватать не будет.