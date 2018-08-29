Школьники и студенты смогут бесплатно посетить экспозиции Вологодского музея-заповедника 1 сентября

29.08.2018 [Общество]

1 сентября школьники и студенты смогут бесплатно посетить экспозиции Вологодского музея-заповедника и его филиалов: музея кружева, музея "Литература. Искусство. Век ХХ", музей "Мир забытых вещей", музей "Вологда на рубеже веков XIX-XX", архитектурно-этнографический музей Вологодской области в Семенково, музей Вологодская ссылка, дом-музей Петра I.

Также в некоторых музеях пройдут бесплатные тематические программы. К примеру, «Семенково» приглашает на урок русского языка в сельской школе. Посетители узнают правила старой орфографии и совершат путешествие в мир пера и чернильницы. Урок будет проходить в День знаний с 12 до 15 часов, телефон для справок: 8 (8172) 21-01-90.

Музей «Литература. Искусство. Век XX» приглашает на бесплатную программу «Создай музей сам». Вологжане познакомятся с музейными профессиями, побывают на виртуальной экскурсии по Дому Петра I и примут участие в мастер-классе по созданию собственной выставки. Занятие состоится в субботу в 12 часов. Записаться можно по телефону 8 (8172) 75-55-39, сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника.

Тэги: 1 сентября

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