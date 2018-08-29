9 сентября в Вологодской области выберут 13 глав сельских поселений и 103 депутатов представительных органов

29.08.2018 [Общество]

9 сентября в десяти районах Вологодской области пройдут выборы глав сельских поселений и депутатов представительных органов.

Так, 13 глав поселений будут переизбраны в Вашкинском, Великоустюгском, Верховажском, Вологодском, Никольском, Харовском и Шекснинском районах. Кроме того, вологжане проголосуют за депутатов 13 представительных органов трех городских и десяти сельских поселений в Бабушкинском, Вашкинском, Великоустюгском, Никольском, Тотемском, Устюженском и Харовском районах.

Непосредственно в день голосования будут работать 64 участковые избирательные комиссии и 566 членов УИК с правом решающего голоса, которые ожидают на участках свыше 43 тысяч избирателей.

Как рассказал председатель региональной избирательной комиссии Денис Зайцев, всего в ходе электоральной кампании будет замещено 116 мандатов, в том числе 13 глав сельских поселений и 103 депутата представительных органов. Своих кандидатов в муниципальные органы власти выдвинули все 4 парламентские партии (Единая Россия, КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия), а также непарламентские объединения (Яблоко, Партия Возрождения России и Партия социальной защиты). Кроме того, активное участие в выборах принимают самовыдвиженцы, сообщает сайт областного правительства.

«С началом кампании в региональной Избирательной комиссии был запущен телефон горячей линии, а на нашем сайте – электронный сервис по приему обращений граждан. По состоянию на сегодняшний день жалоб на нарушения избирательного законодательства по выборам в единый день голосования к нам не поступало», - отметил Денис Зайцев.

Главы районов и городских поселений избираются из состава депутатского корпуса, поэтому во второй половине сентября пройдет второй, не электоральный этап, в рамках которого будут избраны руководители 5 муниципалитетов: Бабушкинского, Вашкинского, Устюженского, Харовского и Череповецкого районов. По аналогичной схеме путем делегирования будет сформирован состав муниципального Собрания Череповецкого района. Примечательно, что с завершением выборных кампаний текущего года Вологодская область полностью перейдет на новый принцип формирования органов МСУ, предполагающий «двуглавую» систему управления.

Тэги: выборы

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