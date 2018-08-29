Родители учеников школы в Бабаевском районе опасаются, что их дети не попадут на праздничную линейку 1 сентября

29.08.2018 [Общество]

Родители учеников Борисовской школы в Бабаевском районе, проживающие в деревне Новая Старина, уверены, что их дети не попадут на праздник 1 сентября. В соцсети они написали анонимный пост о том, как им предлагают самим организовать подвоз детей в День знаний. 

«Накипело!!! Люди!!! До каких пор это будет продолжаться?!! Почему деревню забывают?!! Деревенские дети, чем хуже? 1 сентября у детей праздник... Но не у всех... Для первоклашек, да и вообще учеников Борисовский школы из Новой Старины праздник 1 сентября состоится лишь в том случае, если родители смогут НАНЯТЬ транспорт и привезти детей на линейку самостоятельно, т.к. подвоза в этот день не будет. Ни для кого не секрет, что рейсовые автобусы ходят 3 раза в неделю, да и то в рабочие дни, а у нищих колхозников, которые к тому же остались без работы, когда обанкротился колхоз, порой не всегда есть деньги на хлеб», - говорится в публикации группы "Подслушано Бабаево".

Чтобы разобраться в ситауации, корреспондент Newsvo обратился в управление образования района. И.о. начальника управления Елена Быстрова была очень удивлена, услышав о жалобах родителей, ведь, по ее словам, вопрос с подвозом был решен сразу. С родителей деньги на подвоз не собирали, у школы есть автобусы. Причем на первое сентября их поедет два – один к празднику в половину десятого, а второй к линейке.

«Мы спрашивали родителей о том, кто поедет сам, чтобы знать, кто поедет на автобусе, а кто нет. Праздник для детей устраивает культурно-досуговый центр за счет средств предпринимателей, и мы не собирались кого-то лишать праздника», - сказала Елена Быстрова.

Тэги: школа, 1 сентября

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