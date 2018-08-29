В магазинах Вологодской области нельзя будет купить алкоголь 1 и 3 сентября

В Вологодской области нельзя будет купить алкоголь 1 и 3 сентября. Согласно региональному закону, в День знаний - 1 сентября, а в случае, если праздник приходится на субботу или воскресенье, - и в следующий за ними рабочий день, на территории области запрещена розничная продажа спиртного.

За нарушение данного запрета предусмотрена ответственность в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством.

При этом, как сообщает сайт областного правительства, данное ограничение не распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих услуги общественного питания.

Напомним, что закон также полностью запрещает розничную продажу алкогольной продукции также в День молодежи и День защиты детей.