В магазинах Вологодской области нельзя будет купить алкоголь 1 и 3 сентября

29.08.2018 [Общество]

В Вологодской области нельзя будет купить алкоголь 1 и 3 сентября. Согласно региональному закону, в  День знаний - 1 сентября, а в случае, если праздник приходится на субботу или воскресенье, - и в следующий за ними рабочий день, на территории области запрещена розничная продажа спиртного.

За нарушение данного запрета предусмотрена ответственность в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством.

При этом, как сообщает сайт областного правительства, данное ограничение не распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих услуги общественного питания.

Напомним, что закон также полностью запрещает розничную продажу алкогольной продукции также в День молодежи и День защиты детей.

Тэги: сухой закон

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