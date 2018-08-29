Вологжанину грозит тюремный срок за кражу тракторной волокуши с территории предприятия

В Вологодском районе полицейские задержали 23-летнего молодого человека, который подозревается в краже металла в поселке Заря.

К участковому обратился сотрудник одного из предприятий поселка и рассказал, что наблюдает, как неизвестный, находясь на территории организации, разрезает металлическое тракторное оборудование, которое принадлежит их фирме.

Полицейские сразу же выехали на место происшествия, и неподалеку от одной из пилорам задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний местный житель. Молодой человек пояснил, что принял волокушу за бесхозную, поэтому распилил ее с помощью газового оборудования и сложил в свое авто.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ (Кража). Вологжанину грозит до двух лет тюрьмы, сообщает пресс-служба областного УМВД.