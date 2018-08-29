Осужденному колонии в Шексне пытались передать 55 сим-карт, спрятав их в чайные пакетики

В Шексне сотрудники исправительной колонии №12 обнаружили в передачке на имя одного из осужденных 55 сим-карт. Запрещенные к доставке в учреждение предметы оказались спрятаны в чайные пакетики.

- В отношении лица, причастного к организации канала доставки запрещенных предметов на территорию учреждения, составлен протокол об административном правонарушении, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Вологодской области.