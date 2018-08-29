В Вологде директор строительной фирмы "СУ №8" скрыл от налоговой 2,4 млн рублей

В Вологде 57-летний директор ООО "СУ №8" скрыл от налоговой 2,4 млн рублей. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, руководитель строительной фирмы, зная о налоговой задолженности организации, сделал все, чтобы она не была взыскана в принудительном порядке. Так, по его указанию в июне 2017 года дебитор организации перевел 7,8 млн рублей не на расчетный счет общества, а на счет ее кредитора.

- Таким образом руководитель организации умышленно исключил возможность бесспорного списания части указанных средств в счет погашения недоимки в размере 2,4 млн рублей, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В ходе предварительного следствия долги организации по налогам были погашены в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд с ходатайством об его прекращении и назначении виновному меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст. 104.5 УК РФ размер судебного штрафа по данному уголовному делу не может превышать двухсот пятидесяти тысяч рублей.