В Вологде после избиения 6-летнего мальчика возбудили уголовное дело о халатности органов опеки

В Вологде возбудили уголовное дело о халатности сотрудников органов опеки и попечительства, которые были обязаны следить за избитым в приемной семье 6-летним мальчиком.

Как ранее сообщал Newsvo, инцидент произошел в областной столице 10 августа. В реанимацию из квартиры по месту жительства был госпитализирован жестоко избитый приемный ребенок. Кроме того, медики обнаружили у него следы побоев, нанесенных ранее. Следователи возбудили уголовные дела по п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание) и п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего лица).

Выяснилось, что опекуном мальчика с марта 2017 года является его двоюродная сестра, и, помимо пострадавшего, в семье еще трое ее малолетних детей (трех, шести и тринадцати лет).

Соседи семьи рассказали журналистам, что вологожанка объяснила им госпитализацию ребенка его падением с двухъярусной кровати. Однако те этой версии не поверили: у мальчика сломаны ребра и черепно-мозговая травма. Следователям приемная мать сказала, что якобы нашла избитого мальчика, вернувшись с работы.

В следственном управлении сказали, что в избиении подозревается не приемная мать, а ее 13-летняя дочь. При этом телесные повреждения на его теле разной степени давности:

- Часть из них могла быть получена в быту, часть, основная, которая повлекла госпитализацию мальчика, - это версия, что они причинены в ходе ссоры с 13-летней сестрой.

Сейчас следователи проверяют причастность к совершению указанных преступлений лиц, проживавших с ребенком. Проведен тщательный осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются члены семьи, их родственники и знакомые, устанавливается психологический климат в семье.

- Следствием из администрации города Вологды будет изъята вся необходимая документация, касающаяся процедуры передачи мальчика в приемную семью, а также проведены дополнительные следственные действия, направленные на установление конкретных должностных лиц Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства, которые не осуществляли должного контроля за условиями проживания ребенка в приемной семье. Их действиям (бездействию) будет дана принципиальная уголовно-правовая оценка, внесены необходимые представления, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Кроме того, в ходе следствия также будет проверена своевременность, качество и адекватность оказания медицинской помощи пострадавшему ребенку.