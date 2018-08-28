Октябрьский мост в Вологде до завершения ремонта закроют для большегрузов

На время ремонта Октябрьского моста по нему и близлежащим улицам запретят ездить большегрузам. Ограничение движения будет действовать для автомобилей с нагрузкой на ось более 3,5 тонн. Для таких машин до завершения ремонта путепровода закроют движение по ул. Чернышевского от ул. К. Маркса до Набережной VI Армии, по ул. С. Орлова, ул. Лермонтова, Торговой Площади, проспекту Победы от Торговой Площади до ул. Ленинградской.

Напомним, на прошлой неделе выяснилось, что железобетонные балки, лежащие в основе конструкции, находятся в плачевном состоянии и требуют замены, которая ранее не предполагалась. Разрушение бетона также оказалось более серьезным, чем показали первоначальные исследования.

Опасение вызывает участок покрытия моста вдоль пешеходной дорожки. Сегодня с помощью установки алмазного бурения специалисты взяли три образца бетона. Это цилиндры толщиной в 10 см – в соответствии с размером бетонного слоя, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Мы взяли пробы в трех точках моста для определения его прочности. Бетон будет испытан под прессом. Также альпинисты проверяют арочные балки с помощью ультразвукового тестера. Результаты испытаний станут известны вечером 29 августа», - рассказал заведующий испытательной лабораторией «Оникс» Роман Косулин.

Дополнительное обследование позволит обеспечить безопасность во время работ, а также надежность конструкции после ремонта на одном из старейших сооружений города.

«Уже во время взятия проб было видно, что бетон крошится. Сейчас важно определить с помощью лабораторных испытаний, как долго существующий слой может прослужить, и какие работы необходимы по «лечению» путепровода. Если лабораторные испытания подтвердят низкую прочность конструкции, будет необходимо выполнить дополнительные работы. Скорее всего, потребуется усиление бетонного слоя моста, а также балок и консолей - работы сложные», - прокомментировал начальник департамента градостроительства Вологды Анатолий Баранов.

Несмотря на паузу в ремонте верхней части моста, другие виды работ продолжаются. Строители выровняли грунт для будущих сходов по берегам. Под мостом появится насыпь, где пешеходы смогут переходить на другую сторону улицы Чернышевского.

Для транспорта сейчас открыта свободная от ремонтных работ полоса. По ней осуществляется реверсивное движение машин, то есть поочередно в обоих направлениях. В часы пик оно регулируется инспекторами ГИБДД, в остальное время специально установленным светофором.