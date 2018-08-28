Вологодский областной суд признал незаконным увольнение директора Тарногской школы искусств Николая Труфанова

Директор Тарногской школы искусств Николай Труфанов, которого уволили за коррупцию после 40 лет безупречной работы, сумел через суд доказать, что его лишили должности незаконно.

Напомним, в апреле этого года Newsvo писал о том, что Николай Труфанов был уволен «в связи с утратой доверия». Районные власти предъявили заслуженному работнику культуры РФ обвинение в том, что он принял на работу свою супругу, Ольгу Мотылеву и тем самым якобы нарушил антикоррупционное законодательство.

Однако сам Николай Труфанов был уверен, что его увольнение больше связано с тем, что он активно выступал за возможность бесплатного обучения детей в школе, и его активная позиция не нравилась властям района. Чтобы защитить свои права, директор обратился в Тарногский районный суд, но проиграл его, и подал апелляцию в Вологодский областной. 27 июля вышестоящая инстанция приняла решение в пользу работника культуры.

Областной суд посчитал, что директор МБУДО «Тарногская детская школа искусств» не относится к перечню лиц, на которых устанавливают «ограничения и запреты, связанные с их служебным (трудовым) статусом, включая ограничение на совместную работу родственников в условиях подчиненности или подконтрольности одного из них другому». Кроме того, как говорится в решении, не были предоставлены данные о том, что Николай Труфанов совершал какие-либо сделки от имени учреждения, которые влекли бы за собой конфликт интересов.

В итоге суд определил восстановить Николая Труфанова в должности, а так же взыскать с отдела культуры, туризма и молодежной политики администрации Тарногского района Вологодской области в его пользу заработную плату за время вынужденного прогула за период с 23 марта 2018 года по 27 июля 2018 в размере 190 854 рубля 82 копейки. Кроме того, районные власти должны будут выплатить Николаю Труфанову компенсацию морального вреда в сумме 2000 рублей.



