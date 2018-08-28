Вологодский областной суд признал незаконным увольнение директора Тарногской школы искусств Николая Труфанова

28.08.2018 [Общество]

Директор Тарногской школы искусств Николай Труфанов, которого уволили за коррупцию после 40 лет безупречной работы, сумел через суд доказать, что его лишили должности незаконно.

Напомним, в апреле этого года Newsvo писал о том, что Николай Труфанов был уволен «в связи с утратой доверия». Районные власти предъявили заслуженному работнику культуры РФ обвинение в том, что он принял на работу свою супругу, Ольгу Мотылеву и тем самым якобы нарушил антикоррупционное законодательство.

Однако сам Николай Труфанов был уверен, что его увольнение больше связано с тем, что он активно выступал за возможность бесплатного обучения детей в школе, и его активная позиция не нравилась властям района. Чтобы защитить свои права, директор обратился в Тарногский районный суд, но проиграл его, и подал апелляцию в Вологодский областной. 27 июля вышестоящая инстанция приняла решение в пользу работника культуры.

Областной суд посчитал, что  директор МБУДО «Тарногская детская школа искусств» не относится к перечню лиц, на которых устанавливают «ограничения и запреты, связанные с их служебным (трудовым) статусом, включая ограничение на совместную работу родственников в условиях подчиненности или подконтрольности одного из них другому». Кроме того, как говорится в решении, не были предоставлены данные о том, что Николай Труфанов совершал какие-либо сделки от имени учреждения, которые влекли бы за собой конфликт интересов.

В итоге суд определил восстановить Николая Труфанова в должности, а так же взыскать с отдела культуры, туризма и молодежной политики администрации Тарногского района Вологодской области в его пользу заработную плату за время вынужденного прогула за период с 23 марта 2018 года по 27 июля 2018 в размере 190 854 рубля 82 копейки. Кроме того, районные власти должны будут выплатить Николаю Труфанову компенсацию морального вреда в сумме 2000 рублей.

 

 

Тэги: увольнение, культура

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