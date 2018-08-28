Президент Владимир Путин выступит с телеобращением по поводу пенсионной реформы 29 августа

29 августа президент России выступит с телеобращением о пенсионной реформе, об этом завил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Как сообщает «Коммерсант», так Владимир Путин отреагировал на «резонансность этой темы». Формат обращения связан с ее важностью, а не с падением рейтинга, сообщают в Кремле. Время обращения пока не известно.

«По мнению главы государства, при изменении пенсионного законодательства нужен «взвешенный, неформальный подход». Он считает, что «нельзя действовать механически, нужно учитывать человеческий фактор»», - пишет издание.

Напомним, что 19 июля Госдума в первом чтении одобрила правительственный проект закона о повышении пенсионного возраста. (до 65 лет к 2028 году для мужчин и до 63 лет к 2034 году для женщин).