В Устюженском районе водитель разломал детскую площадку из-за парковочного места

28.08.2018 [Происшествия]

В поселке имени Желябова Устюженского района водитель разломал детские качели, потому что они мешали ему парковаться. Инцидент произошел на прошлой неделе между домами №28 и №30 на улице Советской. Их жители с согласия главы поселения решили сами установить в своем дворе детскую игровую площадку.

Взрослые и дети целый день работали над установкой горки, качелей скамеек, ограждений. Однако вечером одному из жителей домов помешали элементы площадки, так как они заняли место парковки его автомобиля.

- Мужчина выдернул из незастывшего цемента и перевернул качели, разрушил ограждение. Когда ему стали делать замечания, в ответ полетела нецензурная брань и нелепые обвинения, - сообщает Устюженский городской портал.

Очевидцы отмечают, что даже после вызова наряда полицейских виновник разрушений не раскаялся и исправлять ничего не собирается.

Тэги: вандализм, детские площадки

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