В Великом Устюге гадалка на улице забрала у пенсионерки 6 тысяч рублей

В Великом Устюге полицейские задержали гадалку, которая забрала у проходившей мимо пенсионерки 6 тысяч рублей.

В дежурную часть обратилась 59-летняя жительница райцентра. Женщина рассказала, что на улице к ней подошла незнакомая женщина, завела разговор, предложила погадать. В ходе беседы злоумышленница забрала у пенсионерки все имевшиеся при ней деньги.

Полицейские сумели установить личность предполагаемой преступницы и на следующий же день задержали подозреваемую. Ею оказалась 40-летняя местная жительница.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемая признала вину и обязалась возместить ущерб потерпевшей.