В Вологодском районе водитель иномарки сбил лося: животное погибло, люди не пострадали

28.08.2018 [Происшествия]

В Вологодском районе водитель "Рено" сбил вышедшего на дорогу лося. ДТП произошло сегодня около 04:40 на 26 километре автодороги Вологда – Тихвин – Р21 Кола вблизи деревни Сокольники.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, водитель иномарки допустил наезд на лося. В результате ДТП животное погибло, автомашина получила повреждения кузова, разбито лобовое стекло. Водитель и пассажир не пострадали.

- Сотрудники ГИБДД напоминают, что в осенний период в связи с миграцией животных значительно возрастает возможность появления лосей на проезжей части. Необходимо быть предельно внимательным при проезде зоны действия знака «Дикие животные», - отмечают в УМВД.

Тэги: лоси, ДТП
Фото пресс-службы областного УМВД

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