В Вологодском районе водитель иномарки сбил лося: животное погибло, люди не пострадали

В Вологодском районе водитель "Рено" сбил вышедшего на дорогу лося. ДТП произошло сегодня около 04:40 на 26 километре автодороги Вологда – Тихвин – Р21 Кола вблизи деревни Сокольники.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, водитель иномарки допустил наезд на лося. В результате ДТП животное погибло, автомашина получила повреждения кузова, разбито лобовое стекло. Водитель и пассажир не пострадали.