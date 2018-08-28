В Вологодском районе водитель иномарки сбил лося: животное погибло, люди не пострадали
28.08.2018 [Происшествия]
В Вологодском районе водитель "Рено" сбил вышедшего на дорогу лося. ДТП произошло сегодня около 04:40 на 26 километре автодороги Вологда – Тихвин – Р21 Кола вблизи деревни Сокольники.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, водитель иномарки допустил наезд на лося. В результате ДТП животное погибло, автомашина получила повреждения кузова, разбито лобовое стекло. Водитель и пассажир не пострадали.
- Сотрудники ГИБДД напоминают, что в осенний период в связи с миграцией животных значительно возрастает возможность появления лосей на проезжей части. Необходимо быть предельно внимательным при проезде зоны действия знака «Дикие животные», - отмечают в УМВД.
Фото пресс-службы областного УМВД