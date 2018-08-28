Администрация Вологды предложила перенести митинг против повышения пенсионного возраста с 9 на 8 сентября

Администрация Вологды отказала сторонникам Навального в проведении акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября в центре города. По словам чиновников, в этот день на площади Свободы и на Кремлевской площади запланированы «иные спортивные и культурно-массовые мероприятия».

Изначально активисты подавали несколько заявок на проведение митинга 9 сентября, в день всероссийской акции протеста.

«Я подавал заявку на проведение митинга и шествия 9 сентября на Кремлевской площади, а активист Евгений Лапин – на площадь Свободы. В итоге и мне, и ему предлагают провести акции не 9 сентября, а 8 сентября, на Кремлевской площади. И получается, что с 14 часов до 17 часов они согласовывают акцию Евгению Лапину, а потом мне с 15 до 17 часов согласовывают это же место. Не понимаю, почему они так сделали, подозреваю, что в администрации просто «накосячили» предложив по двум заявкам одно и то же место и время, - рассказал Newsvo организатор митинга Евгений Доможиров.

Активисты считают грубейшим нарушением изменение даты митинга властями.

«Во-первых, чиновники своевольно нарушили закон, предложив другую дату, что категорически недопустимо. Во-вторых, нам известно, что все мероприятия, запланированные на 9 сентября, закончатся в 13 часов и не могут нам помешать», - говорит Евгений Доможиров.

В итоге активисты приняли решение провести акцию 9 сентября. С 14.30 они планируют шествие вокруг городского кремля, а с 15.00 – митинг на Кремлевской площади.