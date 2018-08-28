С родителей будущих первоклассников школы № 3 в Вологде собрали деньги на ремонт кабинета

Несмотря на то, что чиновники отчитались о выделении денег на ремонт образовательных учреждений и их готовности к началу учебного года, в школах Вологды на эти ремонты продолжают собирать деньги с родителей. Так, в школе № 3, директором которой является депутат гордумы от партии "Единая Россия" Надежда Мочалова, с родителей будущих первоклассников собрали более 50 тысяч рублей. Часть их уже успели "освоить", в том числе на приобретение школьной доски и сантехники.

24 июня в группе «первоклашки 1 е класс ШКОЛА 3» появилось сообщение одной из мам. Женщина написала, что на ремонт класса требуется… 90 тысяч рублей. Судя по сообщению, в сборе средств принимала активное участие завхоз школы.

Ранее учитель сообщила родителям, что администрация школы оказать помощь не может. Почему - не объяснялось. Она подчеркнула, что все сборы добровольные, но можно предположить, что фразами "денежных средств у школы нет" и т.п. высказываниями родителям дали понять, что без их помощи кабинет останется без ремонта. Во всяком случае все лето в группе постоянно появлялись сообщения с отчетами, сколько денег уже собрано.

Красить стены тоже почему-то оказалось некому. «Необходимо будет красить родителям или оплатить труд наемного работника», - уточнила активная мама.

26 июня появились другие уточнения. Сумма к сбору уменьшилась с 90 тысяч рублей до 81 тысячи рублей. Итого – 2700 рублей с одного первоклассника.

«Если Вы ранее уже переводили денежные средства на ремонт по квитанции (1000 рублей), которую выдала заведующая хозяйством, соответственно необходимо будет доплатить 1700 рублей», - сделала подробный расклад мама, попросив в обязательном порядке всех, кто уже оплатил 1000 по квитанции, прислать скан чека на почту.

1000 рублей являлись так называемым добровольным пожертвованием, на которое заведующая хозяйством школы всем дала квитанцию. Но почему-то за него все должны были отчитываться.

Дальше - больше. Ответственная за сбор мама стала выкладывать пофамильные списки, где отмечала тех, кто сдал деньги, а кто нет. А затем стала, как коллектор, посылать родителям, которые не сдали нужную сумму, сообщения. При этом она не информировала, что деньги сдаются по желанию.

На навесные потолки деньги собрать не удалось, но зато сразу понадобились другие вещи – замена сантехники (8000 рублей) и карнизы со шторами.





Апогеем сбора стала замена табличка на двери класса. Ее школа тоже не может заменить сама, ведь там надо поменять цифры.

- Всего собрано средств на 4 августа 53 800 рублей, - отчиталась активная мама в группе класса в соцсети.

Не все родители первоклассников порадовались такому раскладу.

- Понимаю, что детям в этом классе учиться ещё 3 года, но почему ремонт будет производиться за счёт средств родителей? Что для ремонта сделала директор школы? Написала в департамент? Приготовила краску для покраски стен, батарей и т.д? Почему мы за свой счёт должны содержать помещение, которое принадлежит не родителям? Может надо попробовать сходить в департамент, в администрацию, объяснить проблему, а уж потом, если помощи не будет, делать в силу наших возможностей, а не полностью все поменять и покрасить-это уже перебор, - здраво рассудила одна из мам.

Кто-то вспомнил, что родители только недавно сдали по 1,5 тысяч рублей на тетради, а в начале года придется собирать деньги в фонд класса. После того, как некоторые родители высказались подобным образом, напомнив, как все положено делать по закону, сообщения о сборах из группы ВКонтакте были удалены.

Заявление о поборах в школе № 3 поступило прокуратуру. Заместитель прокурора города Вологды перенаправил это заявление мэру Сергею Воропанову. О результатах рассмотрения обращения он попросил сообщить заявителю в установленный законом срок.

Newsvo обратился в школу № 3 за комментарием, однако поговорил с корреспондентом только вахтер, которая считает, что ремонт класса - это личная инициатива родителей. Она сказала, что у школы денег на ремонт нет, а класс переформирован из бывшей библиотеки. Вахтер говорит, что никаких конкретных сумм никто не называл, а сборы инициировали активные родители. По ее словам, школа просто попросила помощи, потому что получить всю нужную сумму на ремонт класса из бюджета не получилось.



Мы попросили телефон заведующего хозяйством, но он оказался недоступным.