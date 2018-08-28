В Череповце с 1 сентября повысят родительскую плату за детсад

28.08.2018 [Общество]

В Череповце с 1 сентября увеличится родительская плата за пребывание ребенка в детском саду, сообщает официальный сайт мэрии города.

«В 2017 году было запланировано двукратное повышение родительской платы — в марте и октябре. После первого повышения в марте 2017 года питание детей удалось значительно улучшить, поэтому второе повышение было отсрочено на год — с октября 2017 года на сентябрь 2018-го, — пояснила начальник управления образования мэрии Череповца Лина Коробейникова. — Средства, которые родители платят за пребывание детей в детском саду, идут только на питание. Сейчас цены на продукты несколько выросли, и получилось, что покупать некоторые необходимые для детского рациона продукты, мы не можем».

С 1 сентября в группах для детей до трех лет плата увеличится в среднем на 190 рублей в месяц. Для детей от трех до семи лет — на 230 рублей.

В управлении образования также рассказали, что пересмотрят десятидневное меню и, прежде всего, «уплотнят»  ужин: дети будут получать не только творог, но и мясные или рыбные блюда.

Все установленные льготы и компенсации будут сохранены.

Напомним, что в Череповце плата за детсад больше, чем в других муниципалитетах области. Весной 2017 года череповецкие родители выступали против очередного повышения, посчитав, что она больно ударит по семейным бюджетам.

В Вологде плату за детсад в последний раз повышали в феврале 2017 года.

Тэги: детские сады

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