Актер Сергей Безруков, приехавший в Кириллов на съемки фильма «Обитель», посетил музей фресок Дионисия

Актер Сергей Безруков в минувшие выходные посетил музей фресок Дионисия в Ферапонтово.

- Ферапонтов монастырь, Вологодская область....Обязательно надо посетить...Это надо видеть!!!! Фрески Дионисия!!!!!!!!!!! Очень рекомендую, Дорогие мои,ХОРРОШИЕ!!!! – написал он на своей странице в соцсети. (орфография и пунктуация авторские).

Известно, что актер приехал в Кирилловский район, чтобы принять участие в съемках фильма по роману Захара Прилепина «Обитель». Это произведение о жизни Соловецкого лагеря особого назначения в конце 20-х годов XX века. Съемки проводятся на территории Кирилло-Белозерского монастыря.

- Некоторое время назад Захар Прилепин и Александр Велединский (режиссер картины), специально отправились на Соловки, где прожили некоторое время, чтобы прикоснуться к истории того времени и осознать, что же там происходило в тот самый период, когда в обители пытались выжить простые люди, которые порой даже не знали за что были осуждены и, несмотря на суровые условия жизни, мечтали, творили, любили, - сообщает пресс-служба Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

После Кириллова съемки «Обители» продолжатся в Санкт-Петербурге и Выборге. Помимо Сергея Безрукова, в фильме снимаются актеры Евгений Ткачук, Александра Ребенок, Яков Шамшин, Виктор Раков, Игорь Черневич и другие. Многие вологжане также получили роли в массовке и делятся своими впечатлениями в соцсетях.