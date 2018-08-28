В Сокольском районе водитель "Рено" насмерть сбил неожиданно выехавшего на дорогу велосипедиста

28.08.2018 [Происшествия]

В Сокольском районе велосипедист погиб под колесами иномарки. Трагедия произошла накануне около восьми часов вечера на 503 км автодороги Москва – Архангельск.

По данным областного УМВД, 71-летний водитель "Рено Сандеро", двигаясь в направлении Кадникова, совершил наезд на 43-летнего мужчину, который двигался по обочине в попутном направлении на велосипеде, а потом неожиданно изменил траекторию движения, выехав на проезжую часть. Велосипедист погиб на месте ДТП. Известно, что на одежде мужчины и его велосипеде не было световозвращающих элементов.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги: ДТП, сбили велосипедиста
Фото пресс-службы областного УМВД

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде большой дом с участком продали родственнице депутата за 2,5 млн рублей
Долги по алиментам жителя Кадуйского района перешли в наследство его родственнице
Вологжанка Алена Андрюшина сделала положенную ей бесплатно операцию по удалению опухоли за свой счет
В Вологде сгорел расселенный дом, который купила родственница депутата гордумы
6-летнего мальчика в Вологде избили в семье опекунов
В "Настоящем вологодском продукте" нашли превышение нормы антибиотиков
Уволенный из администрации Вологды Николай Дьяков стал директором школы № 14
В Бабаевском районе подростки били по голове 6-летнего ребенка в санатории "Каменная гора"
В Вологде задержали женщину, которая украла из банкомата 6900 рублей
Попавший в смертельное ДТП в Сокольском районе "Мерседес" оказался микроавтобусом "Евролайн-авто"
26.08.2018 [БлогоVO]

Город Шильтах, Германия, Баден-Вюртемберг

1251
2
18.08.2018 [БлогоVO]

Вологда, которую уничтожили равнодушие и жажда наживы

7766
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце с 1 сентября повысят родительскую плату за детсад
Актер Сергей Безруков, приехавший в Кириллов на съемки фильма «Обитель», посетил музей фресок Дионисия
В Сокольском районе водитель "Рено" насмерть сбил неожиданно выехавшего на дорогу велосипедиста
Череповчанин, который украл сейф с 270 тысячами рублей и купил мопеды для друзей, предстанет перед судом
В Никольском районе восемь глав поселений оштрафовали за отсутствие информации об их работе в интернете
Новым директором школы №4 в Вологде станет замначальника управления культуры Александр Кочешков
На ремонт здания под культурно-досуговый центр в Прилуках требуется полмиллиона рублей
 
27.08.2018 [Общество]

Строительство детсадов на Молодежной и Северной в Вологде: пять лет спустя

1707
0
27.08.2018 [БлогоVO]

— А что у вас тут за баню рубят?

1006
0
22.08.2018 [Обзор Прессы]

Инновационные технологии недоступны онкологическим пациентам в России

849
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика