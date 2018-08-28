В Сокольском районе водитель "Рено" насмерть сбил неожиданно выехавшего на дорогу велосипедиста

В Сокольском районе велосипедист погиб под колесами иномарки. Трагедия произошла накануне около восьми часов вечера на 503 км автодороги Москва – Архангельск.

По данным областного УМВД, 71-летний водитель "Рено Сандеро", двигаясь в направлении Кадникова, совершил наезд на 43-летнего мужчину, который двигался по обочине в попутном направлении на велосипеде, а потом неожиданно изменил траекторию движения, выехав на проезжую часть. Велосипедист погиб на месте ДТП. Известно, что на одежде мужчины и его велосипеде не было световозвращающих элементов.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.