Череповчанин, который украл сейф с 270 тысячами рублей и купил мопеды для друзей, предстанет перед судом

В Череповце перед судом предстанет 20-летний молодой человек, в 2014 году укравший из офиса частной фирмы сейф с 270 тысячами рублей.

По версии следствия, инцидент произошел четыре года назад на улице Командарма Белова. Обвиняемый (в тот момент ему было 16 лет) разбил окно и залез в офис коммерческой фирмы, откуда похитил сейф с 270 000 рублями и документами, а также два мобильных телефона.

- Имуществом обвиняемый распорядился по своему усмотрению, купив мопеды для себя и двоих приятелей и другие личные нужды, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Раскрыть преступление удалось благодаря явке с повинной обвиняемого. В 2018 году молодой человек, отбывая наказание за другие кражи, заявил о своей причастности к этой краже. В отношении череповчанина было возбуждено дело по п.«в» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, в крупном размере).

Следователи тщательно проверили показания обвиняемого на месте преступления, провели следственный эксперимент. Причастность обвиняемого к краже также подтверждена дактилоскопической экспертизой изъятого с места происшествия следа руки.

Уголовное дело направлено в суд.