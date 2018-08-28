В Никольском районе восемь глав поселений оштрафовали за отсутствие информации об их работе в интернете

В Никольском районе восемь глав поселений оштрафовали за то, что они не разместили информацию о своей работе на специальном сайте. Нарушения были выявлены сотрудниками прокуратуры во время мониторинга официального портала муниципальных образований района.

- Не публикуются сведения о наименовании и структуре органов местного самоуправления сельского поселения, задачах и функциях структурных подразделений указанных органов, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции, контактные данные экстренных служб, подведомственных организаций и другое, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Те файлы, что все-таки были выложены на сайт, не соответствовали закону о социальной защите инвалидов - размещенные документы в графическом виде в версиях для слабовидящих в текстовом формате не представлены. На сайте также отсутствовала возможность изменения цветовой схемы, а также изменения шрифта, увеличения интервала между буквами.

Всего по результатам проверки было выявлено более 50 нарушений закона, по ее итогам в адрес восьми глав сельских поселений Никольского района были внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. К дисциплинарной ответственности привлечено шесть виновных лиц.

Кроме того, главы поселений были привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ (неразмещение в сети «Интернет» информации о деятельности органов местного самоуправления в случаях, если обязанность по размещению такой информации в сети «Интернет» установлена федеральным законом). Суд назначил каждому из них наказание в виде штрафа в размере 3 тысячи рублей.