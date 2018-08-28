Новым директором школы №4 в Вологде станет замначальника управления культуры Александр Кочешков

28.08.2018 [Общество]

Заместитель начальника управления культуры и историко-культурного наследия Вологды Александр Кочешков уходит из городской администрации. Он станет новым директором школы №4, сменив на этом посту Галину Зарайскую, которая выходит на пенсию.

Заслуженный учитель Российской Федерации Галина Алексеевна Зарайская возглавляла учебное заведение 31 год. Она имеет награды - Почетный знак главы города «За доблестный труд во благо Вологды» и «Отличник народного образования».

Как сообщает новостной сайт городской администрации, Александр Кочешков по образованию преподаватель истории.

Напомним, ранее стало известно, что директором школы №14 стал уволенный из городской администрации Николай Дьяков. Он занимал должность пост начальника управления культуры.

Тэги: школы, директор

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