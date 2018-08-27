На ремонт здания под культурно-досуговый центр в Прилуках требуется полмиллиона рублей

Около 500 тысяч рублей потребуется на ремонт двухэтажного здания на улице Монастырской в Прилуках, чтобы приспособить его под культурно-досуговый центр. Об этом сегодня сообщает пресс-служба городской думы.

Напомним, с идеей открыть в их микрорайоне культурно-досуговый центр в январе выступили сами жители Прилук. Вологжане предложили использовать для этих целей освободившиеся здания специального дома-интерната для престарелых и инвалидов на улице Монастырской. Социальное учреждение было закрыто осенью прошлого года: постояльцев переселили в Центр социальной адаптации в Грязовец.

Центр досуга планируется расположить в двухэтажном здании на улице Монастырской, 16. Сейчас оно передается в собственность муниципалитета. В нем смогут разместиться подразделение культурно-досугового центра «Забота» и молодежного центра «ГОР.СОМ 35».

«Создание досугового центра для ветеранов и молодежи актуально в Прилуках. Здесь есть небольшое подразделение муниципального центра «Лидер», которое размещается на площади 80 квадратных метров в библиотеке и не вмещает всех желающих заниматься. После ремонта здание на Монастырской сможет принять всех, кто желает организовать с пользой свой досуг», – прокомментировал глава города Вологды Юрий Сапожников.

Комплекс включает несколько административных зданий и гаражи.

«Процесс передачи должен завершиться до конца года. Имущество пригодно для использования, но нуждается в небольшом ремонте. В частности, требуется восстановление системы отопления. Нужно заменить радиаторы отопления, осенью восстановить теплоснабжение здания. На баланс его возьмет Центр «Забота», – пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Решение о финансировании ремонтных работ будет принято после подготовки сметной документации. Вопрос выделения средств на ремонт планируется рассмотреть на ближайшей сессии Вологодской городской Думы. По предварительным оценкам, сумма составит не более 500 тысяч рублей. Досуговый центр обещают открыть с января будущего года.