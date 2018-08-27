Актер Всеволод Чубенко представит спектакль «Детство» на международном театральном фестивале в Израиле

27.08.2018 [Культура]

Актер Всеволод Чубенко представит Россию и Вологодскую область на международном театральном фестивале «Вертикаль» в Израиле. Он пройдет  в Иерусалиме с 2 по 6 сентября.

Фестиваль проводится ежегодно театром "Тарантас" при поддержке Министерства культуры и спорта Израиля. В этот раз в фестивале примут участие 14 постановок из Израиля, Армении, Белоруссии и России.

Заслуженный артист России Всеволод Чубенко представит на «Вертикали»  моноспектакль "Детство". Он был создан в 2009 году по одноименной повести Пантелеймона Романова.

- "Детство" позволяет почувствовать мир забытого и вернуться в то время, когда взрослые сами были совсем еще юны. Это спектакль для тех, кто помнит, что им когда-то было 7 лет", - говорит Всеволод Чубенко.

Зрители Иерусалима смогут посмотреть спектакль 4 сентября в театре "ХАН", а в Вологде его можно будет увидеть 29 сентября в музее "Мир забытых вещей" (ул. Ленинградская, 6). Начало в 18:30. Добавим, что спектакль уже отмечен специальным призом «За открытие мира детской души» Международного театрального фестиваля "Атспиндис" (г. Висагинас, Литва).

Подробности в группе «Свой театр» в социальной сети.

Тэги: детство, Театры

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