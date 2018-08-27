Новой школе в Вытегорском районе присвоили имя сенатора Юрия Воробьева

27.08.2018 [Общество]

В образовательном центре «Корабелы Прионежья», расположенном в Вытегорском районе, открылась современная кадетская школа на 150 мест. Ей присвоили имя сенатора от Вологодской области, Героя России Юрия Воробьева.

В двухэтажном здании разместились профильные кабинеты физики, химии и географии, кабинет иностранных языков, оснащенный лингафонной системой, а также актовый и спортивный залы, информационно-библиотечный центр. Для формирования педагогического коллектива школы в области был организован профессиональный конкурс учителей и воспитателей.

Новая школа стала первым учебным заведением региона, в котором будут целенаправленно готовить молодежь для будущей службы в МЧС. Учебное заведение спроектировано для обучения 150 детей 5–11 классов. Это юноши в возрасте от 11 до 17 лет, прошедшие предварительный конкурсный отбор и успешно сдавшие нормативы по физподготовке.

100 детей будут проживать прямо на базе в специально построенном спальном корпусе, а еще 50 – ежедневно подвозиться из Вытегры и близлежащих населенных пунктов. Для этого за счет средств областного бюджета был приобретен современный комфортабельный автобус.

«Сегодня по-настоящему уникальный день не только для Вытегорского района, но и всей Вологодской области. В преддверии Дня знаний мы открываем современную цифровую школу. Четыре года назад все начиналось с небольшого патриотического клуба «Корабелы Прионежья», который объединил ребят, неравнодушных к истории и традициям родного края, - рассказал глава региона Олег Кувшинников. – Шаг за шагом расширялась и развивалась инфраструктура, и сегодня перед нами современнейший образовательный центр, равных которому нет во всей стране. Все это стало возможным благодаря идее и усилиям нашего сенатора Юрия Леонидовича Воробьева, который всегда трепетно относился к вопросам патриотического воспитания молодежи и бережного сохранения истории и культуры».

Пресс-служба главы региона сообщает, что родительское и экспертное сообщество выступило с инициативой присвоить новой школе имя Юрия Воробьева. Предложение общественности было поддержано правительством области и утверждено соответствующим постановлением.

Помимо общеобразовательных предметов, кадетам будет преподаваться ряд профильных дисциплин, а также дополнительные программы по техническому творчеству (судостроению, судомоделированию), парусному спорту, безопасности жизнедеятельности, традиционной народной культуре и образовательному туризму.

 

Тэги: школы
Фото пресс-службы губернатора

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