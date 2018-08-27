Вологжанин Александр Ряхин стал чемпионом России по пулевой стрельбе из мелкокалиберного оружия

Соревнования по пулевой стрельбе из мелкокалиберного оружия среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата завершились в республике Адыгея. Александр Ряхин, представлявший Вологодскую область вместе со своим тренером Михаилом Бабушкиным, одержал победу в упражнении В-6, оставив позади себя членов сборной России.



В Вологде Александр занимается в ПОУ ССК "Снайпер" РО ДОСААФ России.

