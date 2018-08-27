Названия шести переулков пропадут с карты Вологды из-за отсутствия на них строений

27.08.2018 [Общество]

В Вологде аннулируют наименования некоторых элементов улично-дорожной сети города. Так, в постановлении, опубликованном на сайте администрации, говорится, что аннулированы названия 2-го Говоровского, 3-го Говоровского, Конторского, Мало-Архангельского, Межевого и Янгосорского переулков «в связи с отсутствием на них объектов адресации».

До 23 августа департамент градостроительства администрации города Вологды должен был исключить из государственного адресного реестра эти элементы улично-дорожной сети.

Тэги: карта

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Самые высокооплачиваемые главврачи в Вологодской области работают в Череповце, Вологде и Белозерске
В Вологде большой дом с участком продали родственнице депутата за 2,5 млн рублей
Долги по алиментам жителя Кадуйского района перешли в наследство его родственнице
6-летнего мальчика в Вологде избили в семье опекунов
В "Настоящем вологодском продукте" нашли превышение нормы антибиотиков
Уволенный из администрации Вологды Николай Дьяков стал директором школы № 14
В Бабаевском районе подростки били по голове 6-летнего ребенка в санатории "Каменная гора"
В Вологде сгорел расселенный дом, который купила родственница депутата гордумы
В Вологде задержали женщину, которая украла из банкомата 6900 рублей
Попавший в смертельное ДТП в Сокольском районе "Мерседес" оказался микроавтобусом "Евролайн-авто"
27.08.2018 [Происшествия]

В Вологде сгорел расселенный дом, который купила родственница депутата гордумы

3875
2
27.08.2018 [Общество]

Строительство детсадов на Молодежной и Северной в Вологде: пять лет спустя

1011
0
27.08.2018 [Общество]

В Соколе следователи передали приставам 3 млн рублей, изъятые у экс-замглавы района Михаила Романова

1251
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На ремонт здания под культурно-досуговый центр в Прилуках требуется полмиллиона рублей
Актер Всеволод Чубенко представит спектакль «Детство» на международном театральном фестивале в Израиле
Новой школе в Вытегорском районе присвоили имя сенатора Юрия Воробьева
Вологжанин Александр Ряхин стал чемпионом России по пулевой стрельбе из мелкокалиберного оружия
Названия шести переулков пропадут с карты Вологды из-за отсутствия на них строений
Прокуратура через суд требует приостановить работу торгового центра «Кит» в Вологде
Вологжанка Алена Андрюшина сделала положенную ей бесплатно операцию по удалению опухоли за свой счет
 
27.08.2018 [Общество]

Строительство детсадов на Молодежной и Северной в Вологде: пять лет спустя

1011
0
27.08.2018 [БлогоVO]

— А что у вас тут за баню рубят?

50
0
22.08.2018 [Обзор Прессы]

Инновационные технологии недоступны онкологическим пациентам в России

756
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика