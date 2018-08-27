Названия шести переулков пропадут с карты Вологды из-за отсутствия на них строений

В Вологде аннулируют наименования некоторых элементов улично-дорожной сети города. Так, в постановлении, опубликованном на сайте администрации, говорится, что аннулированы названия 2-го Говоровского, 3-го Говоровского, Конторского, Мало-Архангельского, Межевого и Янгосорского переулков «в связи с отсутствием на них объектов адресации».

До 23 августа департамент градостроительства администрации города Вологды должен был исключить из государственного адресного реестра эти элементы улично-дорожной сети.